O tym gadać

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY II Przyszłość polskiej prawicy, a wraz z nią przyszłość Polski, spoczywa w rękach dwóch liderów, z których jeden już się zestarzał, a drugi jeszcze nie dorósł.
Zamiast myśleć o tym, jak obronić Polskę przed zniszczeniami, które niesie realizowana z biurokratyczną tępotą budowa niemieckiego państwa europejskiego, zamiast ustalać wspólne taktyki zwalczania neo-nomenklatury, rękami której jest Polska zniewalana, panowie publicznie wytykają sobie nawzajem, jeden drugiemu, że nie wyrósł z poziomu marginalnej partii jałowego protestu przeciwko wszystkiemu i nie rozumie realiów skomplikowanego rządzenia krajem, a drugi jednemu, że wszystkich swych dotychczasowych koalicjantów zdradzał i niszczył, nawet jeśli było to wbrew jego własnemu interesowi. Tragedia polega na tym, że obaj mają rację.
