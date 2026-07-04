Subotnik Ziemkiewicza
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Powrót Rywina

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Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: PAP / Leszek Szymański
Subotnik Ziemkiewicza Z grubsza wygląda to tak: Dawid Kacprzyk nic nie ukradł, a poza tym już oddał, systemowych nieprawidłowości nie było, a poza tym zarząd szpitala został już za nie odwołany, Ratusz o niczym nie wiedział i za sprawę nie odpowiada, i przecież dwie „wiceprezydenty” miasta złożyły już dymisje.

Mówiąc krótko, po pierwsze, żadnej afery nie było, po drugie, została już „do spodu” rozliczona, można się rozejść.

Do tego wszystkiego, akurat temu wicetrzaskowskiemu, w kompetencjach którego leżał nadzór nad Szpitalem Południowym, dymisji składać nie kazano. Pewnie dlatego, że trzeba stworzyć dobry klimat pod zapowiadane przez premiera na środę dymisje w rządzie. Donald Tusk „wyciągnie konsekwencje, także personalne”, jeśli nie dostanie do środy kompleksowego projektu gruntownej reformy całego systemu usług zdrowotnych, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie zarobków lekarzy. Trzeci rok rządzą i nic w tej kwestii nie ruszyli, zajęci „rozliczeniami”, a teraz napiszą projekt w trzy dni – luzik, nie takie już projekty się pisało. Ale jeśli nie napiszą, albo Donald Gromowładny uzna ten projekt za niewystarczający, to polecieć ma, twierdzą wszyscy „kuluarowi” dziennikarze, wcale nie Sobierańska-Grenda, tylko Pełczyńska-Nałęcz.

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