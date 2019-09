"To cię nauczy...". Kobieta tonęła, prosiła o pomoc. Szokujące zachowanie dyspozytorki

Do tragedii doszło pod koniec sierpnia w Fort Smith w Arkansas. 47-letnia kobieta wjechała na zalany wodą parking. Woda dostała się tam z powodu powodzi. Gdy woda zaczęła się wlewać do jej samochodu, zadzwoniła na numer alarmowy.

Ostatnia rozmowa Debbie Stevens trwała 22 minuty. Kobieta wpadła w panikę i nie potrafiła dokładnie określić, gdzie się znajduje.

Kiedy 47-latka zaczęła płakać i mówić, że nie chce umierać, Reneau (jej rozmówczyni) odparła: "Nie wiem dlaczego panikujesz. Jest dobrze. Wiem, że poziom wody jest wysoki". Wraz z przybywającą wodą kobieta coraz bardziej panikowała. Wtedy Reneau kazała jej "się zamknąć", a następnie zaczęła ją pouczać.

– To cię nauczy, by następnym razem nie wjeżdżać w wodę – stwierdziła dyspozytorka.

– Nie widziałam jej proszę pani. Naprawdę – odparła Stevens

– Nie wiem, jak mogłaś tego nie zauważyć. Musiałaś przez to przejechać. Woda nie wzięła się znikąd.

Rozmowa kończy się po 22 minutach, gdy Debbie Stevens mówi "zaraz umrę".

Co prawda służby dotarły po 12 minutach od wykonania telefonu, ale przez godzinę szukały samochodu. Kobieta w tym czasie utonęła. "Choć odpowiedzi dyspozytorki wydają się w pewnych momentach bezduszne i oschłe, to podjęto wszelkie próby, by zlokalizować i uratować panią Stevens" – czytamy w komunikacie policji.

Dyspozytorka Reneau kończyła pracę, była na okresie dwutygodniowego wypowiedzenia, a dramatyczny telefon jaki odebrała, miał być jej ostatnią rozmową w tej pracy. Policja podkreśla, że kobieta zapewne nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji.

Sprawę bada teraz policja.

