Unia Europejska zdecydowała ws. opóźnienia brexitu

Informację na ten temat przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Rady Europejskiej Donald Tusk."27 państw Unii Europejskiej zgodziło się w poniedziałek na zaakceptowanie wniosku Wielkiej Brytanii o opóźnienie brexitu do 31 stycznia 2020 roku" – napisał na Twitterze Tusk. Ostatni termin do którego Zjednoczone Królestwo miało opuścić UE to 31 października.

Decyzja zostanie teraz sformalizowana w procedurze pisemnej.

Wyrażona zgoda zakłada "elastyczne opóźnienie". Oznacza to, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Wspólnotę przed tym terminem, jeśli wcześniej zostanie zakończony proces ratyfikacji porozumienia ws. warunków brexitu.

Czytaj także:

Jest zgoda na ponowne przedłużenie brexitu