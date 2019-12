Putin: Oddanie Ukrainie granicy w Donbasie grozi drugą Srebrenicą

Poniedziałkowy szczyt "czwórki normandzkiej" (Rosja, Ukraina, Francja, Niemcy) odbył się w Paryżu. Zawieszenie broni do końca roku, wymiana wszystkich zidentyfikowanych więźniów w grudniu, organizacja kolejnego szczytu w formacie normandzkim za cztery miesiące oraz wdrażanie porozumień mińskich z 2015 roku – to najważniejsze konluzje spotkania. Format został powołany w celu dojścia do porozumienia Rosji i Ukrainy.

– Strona ukraińska cały czas podnosi kwestię, by dać im możliwość zamknięcia granicy przy pomocy wojsk. Wyobrażam sobie, co dalej się zacznie. Będzie Srebrenica i tyle – powiedział Władimir Putin podczas spotkania z Radą Praw Człowieka. Polityk nawiązał do masakry w Srebrenicy, czyli masowych egzekucji wykonanych na około 8373 muzułmańskich mężczyznach przez paramilitarne oddziały Serbów w czasie wojny w Bośni. Masakra ta jest uznawana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. Do zdarzeń doszło w dniach od 12 lipca do 16 lipca 1995 r.

– Było widać, jak prezydent Zełenski prowadzi dyskusje z separatystami (...) Jest jasne, kto z nich jest silniejszy. Kto będzie dowodził nacjonalistami, kiedy wejdą na te terytoria bez zapewnienia ludziom gwarancji? – pytał prezydent Rosji. Władimir Putin dodał, że dotychczas Ukraina nie przyjęła ustawy o amnestii dla separatystów.