Trump porzuci Polskę? Jednoznaczne słowa eksperta

Według wstępnych wyników wyborów prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Jeszcze w trakcie kampanii republikanin zapowiadał, że doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie. Wielu ekspertów obawia się, że będzie to oznaczało oddanie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, pod strefę wpływów Rosji. Jednak prof. Antoni Dudek uspokaja, że tak się nie stanie.

– Trump jest nieprzewidywalny i nie wiemy, jak bardzo on będzie negocjował z Putinem różne dalsze zmiany. Nie wierzę jednak w to, że Trump zrobi drugą Jałtę i odda całą Europę Środkową Putinowi, bo Putin jest za słaby. On nie ma wystarczających sił. Gra się toczy o Ukrainę. Nie o nas, nie o kraje bałtyckie, tylko o Ukrainę – powiedział.

Ekspert uważa, że Trump "naprawdę lubi Polskę". W związku z tym "będzie mu bardzo trudno Polskę sprzedać", choć, jak dodał Dudek, "w biznesie nie takie ofiary się ponosiło".

Trump zakończy wojnę na Ukrainie?

Podczas kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że jeśli wygra wybory i wróci do Białego Domu, to wojnę na Ukrainie zakończy w ciągu 24 godzin. Szczegóły tego planu nie są znane, ale według informacji prasowych Trump może zażądać od Zełenskiego rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Rosją pod groźbą odcięcia dostaw amerykańskiej broni.

Plan doradców Trumpa ujawniony w czerwcu przez agencję Reutera zakłada, że Waszyngton będzie groził Moskwie zwiększonym wsparciem dla Kijowa w przypadku odmowy negocjacji. Jednocześnie rozmowy pokojowe mają być prowadzone w oparciu o "istniejącą linię frontu".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził natomiast, że każdy plan pokojowy zaproponowany przez ewentualną przyszłą administrację Trumpa będzie musiał odzwierciedlać "rzeczywistość w terenie", ale prezydent Rosji Władimir Putin pozostaje otwarty na rozmowy. Zdaniem Pieskowa "wartość każdego planu leży w niuansach".

