Rosja złoży w Radzie Europy projekt rezolucji potępiającej Polskę

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Dumy Leonid Słucki zapowiedział w rozmowie z TASS, że projekt potępiający Polskę zostanie wkrótce złożony w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Sprawa dotyczy przyczyn wybuchu II wojny światowej.

Słucki twierdzi, że zadaniem rosyjskich polityków jest "konsekwentne przekazywanie prawdy" na temat tego, co się dzieje w Warszawie. – Chodzi o to, by więcej polityków w Europie zdało sobie sprawę, jakie niedopuszczalne wydarzenia mają miejsce w Polsce i jakie decyzje są podejmowane – stwierdził przewodniczący.

Rosyjski polityk w ten sposób odniósł się do działań polskiego parlamentu, który kilka dni temu przez aklamację przyjął uchwałę potępiającą skandaliczne wypowiedzi najwyższych władz Rosji.