Chiny: Tajemniczy wirus. Rośnie liczba zakażeń

Zagraniczni eksperci szacują liczbę zakażeń nowym koronawirusem na 1700. Podawana w Chinach liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 62.

W Wuhan w środkowych Chinach poinformowano w niedzielę o odkryciu 17 następnych osób, u których stwierdzono zakażenie nowym typem wirusa. Dotychczas zmarło 2 pacjentów. – Jest prawdopodobne, że mnożenie się infekcji nowym koronawirusem w Wuhanie oznacza więcej przypadków średnich lub cięższych schorzeń dróg oddechowych niż do tej pory informowano – przekazali w analizie eksperci z Imperial College London. Placówka te pełni funkcję doradczą dla Światowej Organizacji Zdrowia WHO i brytyjskiego rządu.

W Tajlandii stwierdzono już 2 takie infekcje, a w Japonii jeden przypadek infekcji u podróżnego z Wuhan. WHO jak do tej pory nie wydała ostrzeżenia przed podróżami dla turystów. Agencja Kontroli i Prewencji Chorób CDC ostrzega jednak osoby podróżujące do Wuhan, by unikały targów zwierząt i kontaktu ze zwierzętami lub chorymi osobami.

Kraje sąsiedzkie Chin profilaktycznie wprowadziły monitoring temperatury ciała u osób przybywających z Chin. Także amerykańskie lotniska w Nowym Jorku, San Francisco i Los Angeles prowadziły takie kontrole.