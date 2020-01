Rekordowa liczba imigrantów w Niemczech

Wedle danych Krajowego Rejestru Centralnego w Niemczech, do końca września 2019 roku zarejestrowano 11,14 miliona obcokrajowców. To o dwa procent więcej, niż w roku poprzednim.

Z końcem roku 2011, w Niemczech żyło 6,93 miliona imigrantów. Dla porównania w 1990 roku było ich 5,34 mln. Liczba samych azylantów wzrosła w ciągu ostatnich ośmiu lat o dwa miliony. Do końca 2018 roku tylko z krajów UE przybyło do Niemiec prawie 5 mln ludzi. Kolejne półtora miliona to tylko obywatele Turcji.

Wg Federalnego Urzędu Statystycznego liczba wszystkich mieszkańców Niemiec wynosi 83,2 mln.