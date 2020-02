Soros chce odsunąć Zuckerberga od Facebooka. Semka: Chodzi o zablokowanie Trumpa

Financial Times publikuje list George'a Sorosa, znanego amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia, w którym zarzuca on Markowi Zuckerbergowi porozumienie z Donaldem Trumpem i wzywa do odsunięcia go od kontroli Facebooka. Sprawę skomentował publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.

"Wygląda na to, że Zuckerberg jest zaangażowany w jakieś porozumienie o wzajemnej współpracy z Donaldem Trumpem, które pomoże mu zostać ponownie wybranym" – twierdzi Soros. Chodzi o reklamy polityczne pojawiające się na portalu w 2020 roku. Facebook czeka na regulacje rządowe w tej sprawie, a, zdaniem Sorosa, nie musi. "W przypadku wątpliwości, czy reklama ma charakter polityczny, powinna zachować ostrożność i odmówić publikacji. Jest mało prawdopodobne, aby Facebook podążał tym kursem" – ocenia. "Dlatego powtarzam moją propozycję, Mark Zuckerberg i Sheryl Sandberg powinni zostać usunięci od kontroli Facebooka" – apeluje. Sprawę skomentował na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. "A więc gra toczy się o zablokowanie Trumpowi możliwości komunikacji z wyborczymi w najbliższej kampanii poprzez Facebook. Potem przyjdzie pora cenzury na inne sieci społecznościowe" – ocenia.