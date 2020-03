W Japonii zabrakło "polskiej wódki". Zaskakujące wieści

W Japonii przybywa osób zarażonych koronawirusem. Panika związana epidemią CoVid-19 spowodowała, że wśród Japończyków zwiększyło się zapotrzebowanie na wysokoprocentowy alkohol z Polski. "Polska wódka", czyli spirytus rektyfikowany, w błyskawicznym tempie znika ze sklepów - donosi "The Japan News".

Polski alkohol ma być alternatywą dla płynów dezynfekujących i detergentów. Ponieważ te jako pierwsze zniknęły z półek, Japończycy zaczęli hurtowo wykupywać "polski" spirytus. Szczególnym powodzeniem cieszy się zawierający 96 procent alkoholu spirytus rektyfikowany. Trunek ten jest znany w Japonii i "używany głównie do koktajli owocowych, a także często podawany w barach". Jak informuje "The Japan News", w ciągu ostatnich tygodni dostawy spirytusu rektyfikowanego do Japonii mocno się zwiększyły, osiągając poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w normalnych latach.

Według agencji Kyodo do zakażeń dochodzi na terenie całej Japonii. Wśród 15 nowych przypadków Covid-19 pięć zarejestrowano na wyspie Hokkaido na północy Japonii, a pięć w domu opieki w prefekturze Kanagawa. Z powodu koronawirusa dotychczas zmarło w tym kraju ogółem 12 osób.