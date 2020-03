Kiedy szczepionka na koronawirus? Jest odpowiedź naukowców

Szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, której testy prowadzone są w USA na kilku ochotnikach, będzie dostępna do użycia najwcześniej w połowie 2021 roku – informuje BBC News.

Testy szczepionki prowadzą badacze Kaiser Permanente w Seattle. Pierwszą osobą, która ją otrzymała, była 43-letnia Jennifer Haller. Testami objęto także kilku innych ochotników.

Testy potrwają na pewno kilka miesięcy

Na tym etapie prowadzona jest ocena, czy szczepionka jest bezpieczna do stosowania u ludzi. Sprawdzanie tego potrwa co najmniej trzy miesiące, a możliwe, że nawet pół roku. Od tego, jak wypadną, zależy czy badania w ogóle wejdą na kolejny etap. Jeśli, zakładając optymistycznie, wszystko uda się zakończyć w tym roku, to i tak na rynek szczepionka trafi dopiero w połowie 2021 roku.

Na razie wiadomo, że amerykańska szczepionka mRNA-1273 podawana będzie ochotnikom dwukrotnie w odstępie 28 dni. Wykorzystano w niej fragment materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2, który, jak mają nadzieję naukowcy, będzie w stanie wywołać u ludzi reakcję odpornościową, chroniącą przed zakażeniem przed tym patogenem.