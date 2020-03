Dramatyczne wieści z Wielkiej Brytanii. "To najtragiczniejsza statystyka od początku epidemii"

Koniec epidemii w Azji? WHO: Do tego jeszcze daleko, to będzie długa walka

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla regionu Zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai ostrzegł we wtorek, że do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę.