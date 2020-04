Pandemia koronawirusa. Jest już ponad milion zakażonych

Z najnowszych danych wynika, że liczba zakażonych na świecie przekroczyła już milion osób. Na Covid-19 zmarło ponad 50 tys. ludzi. Najwięcej gonów odnotowano we Włoszech, gdzie te liczby sięgają już 13 tys. pacjentów. W Hiszpanii zmarło około 10 tys. pacjentów, w USA ponad 5 tys., we Francji ok. 4 tys., w Iranie ponad 3 tys. Również w Chinach, gdzie wybuchła epidemia, z oficjalnych danych wynika, że w wyniku pandemii zmarło ok. 3 tys. osób. Ponad 200 tysięcy pacjentów zostało wyleczonych.

W Polsce liczba zakażonych koronawirusem: 2946/57 (wszystkie pozytywne/liczba zgonów). Pierwszy przypadek zakażenia w naszym kraju potwierdzono 4 marca.

W Chinach epidemia wydaje się być chwilowo opanowana, jednak według oświadczenia szefa miejscowej organizacji Partii Komunistycznej Wanga Zhonglina, opublikowanego w piątek przez władze miasta, istnieje wciąż duże ryzyko odrodzenia się epidemii, zarówno z powodu zagrożeń wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię.

