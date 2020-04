Koronawirus w Peru. Mężczyźni robią zakupy w inne dni niż kobiety

Prezydent Martín Vizcarra wygłosił orędzie do narodu, w którym poinformował, że mężczyźni będą mogli wychodzić z domu w poniedziałki, środy i piątki, ale tylko po to, by zrobić niezbędne zakupy.

Natomiast kobiety mogą opuszczać swoje mieszkania we wtorki, czwartki i soboty. Wyjątkiem będą niedziele, kiedy żaden Peruwiańczyk nie wyjdzie na zewnątrz.

Wprowadzone przez władze środki bezpieczeństwa mają obowiązywać do 12 kwietnia. Podobne ograniczenia związane z płcią ogłosiła w ubiegłym tygodniu Panama.

Jak wynika z danych opracowanych przez Johns Hopkins University w USA, dotychczas w Peru zgłoszono ponad 1400 przypadków koronawirusa.

