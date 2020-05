Hiszpania łagodzi restrykcje. Pierwsza faza obejmie połowę obywateli

Nie żyje kolejne 165 osób zakażonych koronawirusem. Jak wygląda sytuacja we Włoszech?

We Włoszech zmarło ostatniej doby 165 osób zakażonych koronawirusem – podała w niedzielę Obrona Cywilna. W biuletynie ogłoszono, że tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 30 560. To kolejny dzień, w którym widać wyraźną poprawę...