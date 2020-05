1,5 mln maseczek niezdatnych do użytku. KE: Zostaną zniszczone

17 państw UE i Wielka Brytania w ramach unijnego mechanizmu wsparcia otrzymało 1,5 mln maseczek medycznych, które miały chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem. Najwięcej - 616 tys. - przydzielono Polsce. Wątpliwości co do ich jakości po ich dostarczeniu zgłosiła najpierw Polska, a po niej także Belgia i Holandia.

W ubiegłym tygodniu KE postanowiła więc wycofać je ze wszystkich krajów do czasu wyjaśnienia sprawy.

– Maski zostaną zniszczone, ponieważ nie nadają się do użytku przez pracowników służby zdrowia. Ta decyzja została podjęta po uzgodnieniach z dystrybutorem i producentem – poinformował PAP we wtorek rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

Jak dodał, chociaż Komisja jak na razie zawiesiła dalsze dostawy, obecnie "współpracuje z dostawcą, z którym zawarła umowę, w celu rozwiązania sytuacji w najbardziej odpowiedni sposób".

Poinformował też, że przed przyszłymi dystrybucjami maseczek wśród krajów UE produkty będą przechodziły badania kontroli jakości. – W tym tygodniu Komisja otrzyma nowe próbki masek, które zostaną wysłane do testów jakości – podał.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że czwartym krajem, który zgłosił wątpliwości wobec jakości maseczek, jest Austria.

Rzecznik podkreślił, że Komisja przywiązuje najwyższą wagę do jakości i bezpieczeństwa środków ochrony osobistej, używanych przez pracowników opieki zdrowotnej i obywateli w państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. – Robimy wszystko, co konieczne, aby dotrzeć do sedna tego problemu. Ochrona naszych obywateli jest zawsze naszym priorytetem – zaznaczył.

Komisja poinformował też, że żałuje, iż pomimo podjęcia działań w celu uniknięcia takiej sytuacji i zminimalizowania ryzyka dotyczącego jakości, wymagane standardy produktów nie zostały spełnione. – Certyfikaty kontroli jakości od producenta zostały poddane kontroli przed dostawą i przeprowadzono weryfikację wiarygodności dostawcy. Państwa członkowskie były również w stanie sprawdzić jakość po otrzymaniu produktów – podał rzecznik.

Unijna dostawa 1,5 mln maseczek stanowi część zakupu ok. 10 mln maseczek w ramach unijnego Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Koronawirus w Polsce. Ponad 200 nowych zakażeń i kolejne ofiary śmiertelne

Zaskakujący skutek pandemii. Koronawirus wpłynął na studentów