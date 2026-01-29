Dwa projekty. Polska 2050 wskazuje, o czym chce rozmawiać z Nawrockim

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Mają być one poświęcone "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Spotkania zbojkotują politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy nie wezmą w nich udziału.

Polska 2050 poinformowała, jakie tematy poruszą jej przedstawiciele u prezydenta. "Przyjęliśmy zaproszenie Prezydenta Karola Nawrockiego, bo chcemy rozmawiać o sprawach ważnych dla ludzi. O ustawach, które porządkują codzienne sprawy, upraszczają procedury i zdejmują z obywateli zbędne bariery" – czytamy na portalu X.

"Ustawa Polski 2050 o elektronicznym udzielaniu poparcia w wyborach rozszerza możliwości wyborców. Papier zostaje, ale pojawia się dodatkowa, bezpieczna forma elektroniczna – poparcie listy lub kandydata online, przez system PKW, z użyciem narzędzi, które już dziś funkcjonują. Druga ustawa dotyczy rzeczy znalezionych. Wprowadza jasne zasady: gdzie zgłosić znalezioną rzecz, kto prowadzi sprawę oraz co dzieje się z dokumentami i danymi. Mniej chaosu, mniej biegania po urzędach, więcej odpowiedzialności po stronie administracji" – wskazano.

"Panie Prezydencie – Polacy czekają na ten podpis" – apeluje PL2050.

Płaczek po rozmowie z Nawrockim: Sytuacja jest poważna

Zakończyło się spotkanie, na które prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych (politycy KO i Lewicy odmówili w nim udziału). Grzegorz Płaczek na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem podkreślił, że spotkanie było "bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, niestety bardzo krótkie", gdyż trwało zaledwie godzinę.

Rozmowy dotyczyły polskich przedsiębiorstw, coraz wyższych rachunkach za prąd, prezydenckiego pomysłu ustawy obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną, a także edukacji zdrowotnej.

– Rozmawialiśmy o projektach ustaw, które leżą na biurku pana prezydenta. Między innymi chodzi o NIS 2 i również o ustawę, która reguluje zawód psychologa. Rozmawialiśmy o Ukrainie, o blokadzie złomu z Ukrainy do Unii Europejskiej, który wszedł w życie w styczniu 2026 roku i o tym, jaki ta decyzja będzie miała skutek na przyszłość polskiej stali. Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo groźna i zastanawialiśmy się, jakie możemy znaleźć rozwiązanie tutaj i czy Pałac Prezydencki, w jaki sposób może skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży – kontynuował.