Złe wieści z Francji. Padł dobowy rekord zakażeń

To najwyższy dotąd dzienny przyrost zakażeń. Od piątku zmarło 26 zainfekowanych osób. Nowy oficjalny bilans pandemii we Francji to 442 194 zarejestrowane infekcje i 31 274 zgony osób zakażonych.

Od sierpnia Francja mierzy się z drugą falą zakażeń, większą od tej, która nawiedziła kraj wiosną. Liczba zgonów jest jednak jak dotąd znacznie niższa. W ciągu ostatniego miesiące zmarło niespełna 500 chorych, czyli mniej, niż w szczycie pandemii w ciągu jednego dnia.