"To nie jest niemożliwe". WHO ostrzega

Jak zaznacza Michael Ryan, dyrektor ds. sytuacji alarmowych w WHO w Genewie, taki scenariusz brzmi nieprawdopodobnie, jednak nie jest niemożliwy. Aby temu zapobiec, potrzebne jest skoordynowane działanie wszystkich państw.

– Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w walce z wirusem SARS-CoV-2, takich jak zasady higieny, noszenie masek, zachowywanie dystansu, przeprowadzanie testów, monitorowanie kontaktów z osobami zakażonymi, czy kwarantanny – wskazywał Ryan podczas konferencji prasowej.

– Powstaje pytanie: czy jesteśmy gotowi na działanie na poziomie globalnym, tak by uzyskać kontrolę nad wirusem, a nie dopuścić do tego, by to wirus miał kontrolę nad naszym losem? Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie rozwiniemy naszej współpracy, to obawiam się, że musimy się nastawić na nadejście takich liczb – i niestety możliwie jeszcze większych – powiedział działacz WHO.

Michael Ryan zaznaczył, że jedną z najpilniejszych potrzeb jest stworzenie skutecznej szczepionki.

