Zakaz prostytucji. Zaskakujący ruch Brukseli

Dekret wszedł w życie w poniedziałek ze skutkiem natychmiastowym i na czas nieokreślony.

Policja w Brukseli zaczęła już informować prostytutki o nowym rozporządzeniu i czuwa nad przestrzeganiem zakazu. Decyzja jest motywowana chęcią ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, które staje się coraz szybkie w Brukseli.

W podobnym duchu brukselskie centrum kryzysowe, skupiające burmistrzów 19 dzielnic miasta, zdecydowało w sobotę, że kawiarnie i bary w stolicy będą zamykane o godz. 23 przez kolejne trzy tygodnie.

Bruksela ma najwyższy wskaźnik infekcji w Belgii. Około 10 proc. przeprowadzonych tam testów jest obecnie pozytywnych; to ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa, która między 17 a 23 września wyniosła 4,7 proc.

W Belgii od 18 do 24 września średnio do szpitali dziennie przyjmowano 64 osób z COVID-19, co stanowi wzrost o 41 proc. w porównaniu z tygodniem poprzednim. Najwięcej hospitalizacji dotyczy Brukseli.

