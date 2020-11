Wielka Brytania: Najwięcej zgonów na COVID-19 od maja

To drugi dzień z rzędu, gdy dobowa liczba zgonów przekracza 500. Poprzednio ten poziom został osiągnięty 19 maja. To także wzrost o 103 w stosunku do poprzedniej środy. W przypadku Anglii (478) i Szkocji (64) podane w środę bilanse są najwyższymi od początku maja, a w Walii (45) - od końca kwietnia. Jedynie w Irlandii Północnej liczba nowych zgonów - 8 - jest podobna do tych z poprzednich kilku dni.

W całym kraju dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 50 365, z czego 44 304 osoby zmarły w Anglii, 3143 - w Szkocji, 2108 - w Walii, a 810 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2.

Wielka Brytania stała się piątym państwem świata, w którym liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 50 tys. Więcej ich jest tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba nowo wykrytych zakażeń wynosi 22 950, co oznacza wzrost o 2538 w stosunku do bilansu z wtorku. To zarazem mniej o 3738 od rekordu z 21 października. W każdej z części kraju stwierdzono więcej infekcji niż poprzedniego dnia: w Anglii - 19 970, w Szkocji - 1261, w Walii - 928, a w Irlandii Północnej - 791. Niepokojący wzrost nastąpił zwłaszcza w Irlandii Północnej, gdzie epidemia wydawała się przyhamowywać, a o północy z czwartku na piątek zakończony zostanie czterotygodniowy lockdown. Bilans z Irlandii Północnej jest najwyższym od dwóch tygodni.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 256 725, co jest ósmym najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - za Rosją, Francją i Hiszpanią. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 305 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już ponad 34,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 511,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę. Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 13 589 chorych na COVID-19, co oznacza spadek o 187 w stosunku do poprzedniego dnia.