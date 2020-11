Francuski minister zdrowia: Odzyskujemy kontrolę nad epidemią

– Jesteśmy w fazie, gdy pandemia słabnie, nawet jeśli pozostaje na wysokim poziomie – ocenił Veran w wywiadzie dla stacji BFMTV. Jak dodał, wirus rozprzestrzenia się we Francji obecnie wolniej niż w momencie wprowadzenia ogólnokrajowej kwarantanny 30 października.

Veran zapowiedział także, że jeśli potwierdzą się informacje o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionki koncernów Pfizer i BioNTech, Francja będzie w stanie rozpocząć szczepienia z początkiem przyszłego roku. Jak dodał, Francja otrzyma od Komisji Europejskiej 30 mln dawek szczepionki i będzie ona udostępniana Francuzom za darmo.

Minister nie potrafił powiedzieć, kiedy restrykcje zostaną zniesione. Zapowiedział jedynie, że ograniczenia na granicach utrzymane będą po 1 grudnia. Jak dodał, jest też za wcześnie, by mówić o ponownym otwarciu części sklepów. Według pierwotnego planu francuski lockdown miał potrwać do grudnia lub do czasu, kiedy liczba wykrywanych nowych infekcji spadnie poniżej poziomu 5 tys. dziennie.

W poniedziałek we Francji odnotowano 9406 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najmniej od 12 października. Dotychczas w całym kraju potwierdzono 1,99 mln infekcji, z czego 45 054 okazały się śmiertelne.

Czytaj także:

Tych posłów może stracić PiS. Ujawniono nazwiskaCzytaj także:

Zabawna wpadka TVN24. Dziennikarka cytowała wpis z fejkowego konta