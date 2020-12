Złe wieści z Holandii. Nadal rośnie liczba zakażeń koronawirusem

Liczba dziennych zakażeń koronawirusem rośnie od kilku tygodni, co dowodzi, że częściowy lockdown, wprowadzony 13 października, okazał się niewystarczająco skuteczny - komentuje Reuters.

Liczba zakażeń zdiagnozowanych w Holandii od początku epidemii wzrosła do 623 514 - podaje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Nie ma na razie danych o nowych ofiarach śmiertelnych i liczbie hospitalizowanych pacjentów.

We wtorek premier Holandii Mark Rutte poinformował, że powodu rosnącej liczby zakażeń SARS-CoV-2 istniejące ograniczenia do trzech gości dziennie w jednym gospodarstwie domowym zostało przedłużone o miesiąc - do 15 stycznia.

Od 13 października władze Holandii ogłosiły częściowy lockdown, w ramach którego zalecana jest praca zdalna; zakazano podróży, ograniczając je jedynie do absolutnie niezbędnych, zakazano też publicznych zgromadzeń. Restauracje i bary pozostaną zamknięte. Szkoły w Holandii są w dalszym ciągu czynne.

W niedzielę odbywa się posiedzenie rządu, podczas którego omawiane są ewentualne nowe restrykcje epidemiczne. Oczekuje się, że zostaną one zapowiedziane we wtorek - podaje Reuters.