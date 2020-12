Holandia wprowadza całkowity lockdown do 19 stycznia

Do mediów przedostały się jednak założenia całkowitego zamknięcia kraju do 19 stycznia. Zamknięte zostaną wszystkie sklepy. Wyjątki będą stanowić te niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa (apteki, sklepy spożywcze).

Zamknięte zostaną szkoły żłobki, muzea, siłownie, salony fryzjerskie, sauny i baseny, a także domy publiczne. Pracować będą dentyści i fizjoterapeuci. Hotele nie będą mogły wydawać gościom posiłków i napojów.

W Holandii liczba nowych zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie już od dłuższego czasu. W ostatnią niedzielę liczba nowych przypadków prawie przekroczyła 10 tys.

Władze Holandii obawiają się, że ich rodacy zaczęli lekceważyć obostrzenia. Surowsze prawo ma być łatwiejsze do egzekwowania.

Jak dotąd nie potwierdzono jeszcze informacji o wprowadzeniu godziny policyjnej.

