Ulga w PIT. Ten sprzęt mogą odliczyć podatnicy

Możliwość skorzystania z ulgi w PIT mają podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia, a otrzymane środki przeznaczyli na zakup, remont i wyposażenie nowego lokum. W takiej sytuacji bowiem podlegamy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zbywana nieruchomość została zakupiona.

"Zatem, nie zapłacisz podatku ze sprzedaży nieruchomości w 2024 r., jeśli nieruchomość nabyłeś przed 1 stycznia 2019 r." – przekazała KAS.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że wolne od podatku PIT (oczywiście przed upływem wspomnianych pięciu lat) są dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, jeśli pieniądze zostaną przeznaczone na "własne cele mieszkaniowe".

Sprzęt AGD a zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Fiskus już w 2021 roku wskazał, że "w praktyce zaspokojenie własnych celów (potrzeb) mieszkaniowych polega więc także na realizacji prac remontowych/wykończeniowych obejmujących swym zakresem zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD), gdyż z realizacją potrzeb mieszkaniowych nierozerwalnie związane są pozostałe potrzeby egzystencjalne, m.in. możliwość przygotowywania posiłków”.

Jak zaznaczył Krajowa Administracja Skarbowa: "Urządzenia, takie jak kuchenka gazowa, elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna lub ceramiczna, piekarnik, zmywarka, pralka, lodówka czy okap kuchenny, można więc obecnie uznać za standardowe wyposażenie każdego budynku (lokalu) o funkcjach mieszkalnych, niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej egzystencji człowieka".

Co możemy odliczyć od podatku, a czego nie?

KAS wskazała w najnowszej interpretacji, podtrzymując jednocześnie swoje wcześniejsze stanowisko, że wydatki związane z zakupem "kuchenki mikrofalowej nie mieszczą się w katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe". Oznacza to, że nie są objęte zwolnieniem od PIT.

Fiskus inaczej natomiast potraktował zakup suszarki do ubrań. W tym przypadku stwierdzono, że "wydatki te nie zostały wprost wymienione w katalogu wydatków uprawniających do zastosowania przedmiotowego zwolnienia". O ostatecznej kwalifikacji poszczególnych wydatków ma jednak funkcja, jaką pełni dany sprzęt.

"Suszarka do ubrań należy do kategorii 'duże AGD' wielkością i wyglądem przypominającą pralkę, a suszenie jest kolejnym etapem procesu prania odzieży. (....) Wydatki poniesione na zakup tego rodzaju sprzętu są zaliczane do wydatków na cele mieszkaniowe" – przekazała Krajowa Administracja Skarbowa.

W tym przypadku następuje zwolnienie od podatku dochodowego.

