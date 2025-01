Mocny złoty? Bank Millenium o kursie polskiej waluty

– Widzimy mocnego złotego, natomiast z obecnych poziomów nie widzimy za bardzo przestrzeni do tego, żeby kurs EUR/PLN dalej się obniżał. On w ostatnich tygodniach dość konsekwentnie tak naprawdę oscyluje w przedziale 4,24-4,30. Pomimo zawirowań na rynku EUR/USD, pomimo wzrostu niepewności po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, złoty pozostaje stabilny, a tak naprawdę nieco nawet się umocnił względem euro – powiedział główny ekonomista banku Grzegorz Maliszewski podczas webinaru.

–Więc widzimy siłę złotego, natomiast nie dostrzegamy przestrzeni do dalszego umocnienia, czyli dalszego spadku kursu EUR/PLN. Na to też wskazuje nasz model wartości godziwej EUR/PLN, który nie pokazuje przestrzeni do dalszego umocnienia i na koniec roku zakładamy poziom kursu EUR/PLN na 4,30 – dodał.

Wpływ światowej polityki

Jednocześnie Bank Millennium spodziewa się utrzymania wysokiej zmienności kursu złotego w ciągu roku.

– Możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością i ta zmienność będzie związana z czynnikami politycznymi w Europie – wybory w Niemczech, wybory we Francji, polityka Stanów Zjednoczonych, potencjalne ryzyko nasilenia konfliktów militarnych; ale też czynniki wewnętrzne, no bo źródłem zmienności złotego będzie też termin pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce oraz tempo tych obniżek. Więc o ile widzimy potencjał do utrzymania mocnego złotego, to przestrzeni do dalszego spadku kursu PLN my nie dostrzegamy. A jednocześnie wyzwaniem dla firm – i dla inwestorów też ewentualnie – będzie wysoka zmienność notowań złotego" – podsumował główny ekonomista.

Na rynku walutowym dziś wczesnym popołudniem za euro płacono 4,23 zł.

Bank Millennium przestrzeń do obniżek stóp procentowych widzi w II połowie tego roku i oczekuje, że sięgną nie więcej niż 100 pb.

