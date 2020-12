Prezes Pfizera nie przyjął jeszcze własnej szczepionki. Nie chce "wpychać się do kolejki"

Szczepionka, opracowana przez firmę Pfizer we współpracy z niemiecką firmą BioNTech, jest pierwszą zatwierdzoną do użytku w nagłych wypadkach w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) zezwoliła w piątek na stosowanie szczepionki u osób w wieku powyżej 16 lat. Z kolei inna rządowa instytucja, Centers for Disease Control and Prevention, w niedzielę oficjalnie zaleciła jej stosowanie. Zastrzegła jednak, że jako pierwsi powinni ją otrzymać pracownicy służby zdrowia i rezydenci opieki długoterminowej.

Dyrektor generalny firmy Pfizer jak dotąd nie zaszczepił się produktem swojej firmy. Albert Bourla stwierdził, że on oraz zarząd firmy, nie będą "wpychać się do kolejki" oczekujących na zaszczepienie. Rząd Stanów Zjednoczonych stoi bowiem przed ogromnym zadaniem logistycznym, aby w pierwszej kolejności podać szczepionkę lekarzom i innym osobom pracującym w systemie opieki zdrowotnej.

Bourla dodał także, że ma 59 lat i jest w stosunkowo dobrym stanie zdrowia, dlatego też jego zdaniem nie jest do końca odpowiednie, aby otrzymał szczepionkę przed innymi osobami, które potrzebują jej bardziej.

CEO Pfizera przekonuje również Amerykanów, aby „ufali nauce” i zachęca ludzi do szczepień. Podczas jednego z programów telewizyjnych powiedział, że szczepionka Pizera i BioNTechu została opracowana "w świetle reflektorów", a wszystkie dane jej dotyczące znajdują się na serwerach.

