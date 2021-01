Dania: Premier ogłosiła kolejne zaostrzenie restrykcji koronawirusowych

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła we wtorek kolejne zaostrzenie restrykcji koronawirusowych. Od środy do 17 stycznia limit zgromadzeń obniżony zostanie do pięciu osób, a wymóg dystansu społecznego zwiększony do dwóch metrów.

– Pozostań w domu, unikaj spotkań poza bliskimi – zaapelowała do rodaków premier Frederiksen, podkreślając, że "dotychczasowe obostrzenia nie wystarczą w związku z rozprzestrzenianiem się brytyjskiej mutacji koronawirusa". Według prognoz przedstawionych przez duński rząd w połowie lutego zmutowana, szczególnie zakaźna wersja koronawirusa z Wielkiej Brytanii może w Danii stać się bardziej powszechna niż podstawowy wariant wirusa. Z raportu państwowej agencji kontroli chorób zakaźnych Statens Serum Institut wynika, że w Danii do soboty odnotowano 86 przypadków brytyjskiej mutacji wirusa, przede wszystkim w Północnej Jutlandii. Jak oszacowano, rzeczywista liczba może być dziewięciokrotnie wyższa i wynosić 774. Do tej pory w Danii nie zarejestrowano południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa. Pojedyncze przypadki stwierdzono w Szwecji oraz Norwegii. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Danii 1992 przypadki zakażenia. Łączna liczba infekcji to 74 797. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła o 31, do 1420. Frederiksen przyznała, że Dania "gra na czas, aby nie dopuścić do znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 oraz załamania systemu opieki zdrowotnej". – Najbliższe miesiące będą najtrudniejsze. Nie wykluczam wprowadzenia kolejnych restrykcji – dodała premier. Od połowy grudnia w Danii ma miejsce "faktyczne zamknięcie kraju". Otwarte pozostają jedynie sklepy spożywcze oraz apteki. Szkoły prowadzą nauczanie zdalne, czynne pozostają przedszkola.

