Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. Osierociła piątkę dzieci

Jak podaje dziennik "The Sun", do morderstwa doszło w poniedziałek rano. Służby pojawiły się na miejscu już po godzinie 7 rano.

Wezwanym na miejsce służby nie udało się uratować życia kobiety, a sprawę przejęła policja. Zabita to Wiesława M., około pięćdziesięciokilkuletnia Polka, pochodząca z Chełma.

Na miejscu zbrodni zatrzymano 40-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabicie kobiety. Jak podaje BBC News, policja nie szukała innych podejrzanych.

40-letni Ernest G. usłyszał już zarzut zabójstwa, wczoraj rozpoczął się proces w tej sprawie przed sądem w Peterborough.

"Bardzo przyjazna osoba"

Sąsiedzi zamordowanej kobiety opisują Polkę jak przyjazną, uroczą kobietą, matkę pięciu synów.

– To niesamowite, że to stało się tak blisko komisariatu – komentował jeden z sąsiadów w rozmowie z "The Sun".

– Zaprosiła mnie na drinka kilka lat temu, w okresie świątecznym – wspomina inny sąsiad, Terry Saunders. Jak dodał mężczyzna, często rozmawiał z Wiesławą M. – Często zamienialiśmy się sobą kilka zdań, kiedy widziałem ją na dworze. Zawsze mówiłem „Cze”, co po polsku oznacza „Część” – tłumaczył. – Uważała, że to świetnie, że zapamiętałem to słowo – dodał.

