Demonstracja koronasceptyków w Sztokholmie. Ranny policjant trafił do szpitala

Jak pisze Reuters, policja zablokowała most nieopodal miejsca zgromadzenia i mimo początkowych rozmów z organizatorami protestu, ostatecznie użyła siły do rozpędzenia "nieautoryzowanej demonstracji". Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Protest przeciwko obostrzeniom

Według dziennika "Dagens Nyheter", do szwedzkiej stolicy ściągnęły setki przeciwników obostrzeń z całego kraju, organizując się na Facebooku.

Szwedzkie władze od marca zaostrzyły nieco restrykcje przeciwepidemiczne. Wedle nowych wytycznych lokale gastronomiczne są zamykane o godz. 20.30, a w wielu miejscach obowiązują zmniejszone limity osób. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń większych niż osiem osób. Mimo to, ograniczenia są nadal stosunkowo łagodne w porównaniu do większości państw Europy.

Od lutego sytuacja epidemiczna w Szwecji zaczęła się pogarszać. Obecnie nowych zakażeń koronawirusem jest około 5 tys. dziennie.

Szwecja za paszportem szczepień

Szwecja jest jednym z państw, którego władze rozpoczęły przymiarki do wprowadzenia cyfrowego paszportu, który miałby być wprowadzony od 1 czerwca. Chodzi o certyfikaty, zwane często paszportami, jakie wydaje się osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, które mogą potencjalnie wyłączyć je spod części restrykcji.

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell wyraził jednak obawę, że wprowadzenie przepustek dyskryminowałoby osoby, które nie mogą jeszcze poddać się szczepieniu, ponieważ np. nie należą do grupy ryzyka.

W poniedziałek, 1 marca, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała że KE jeszcze w marcu przedstawi propozycję stworzenia unijnych cyfrowych paszportów szczepień.