WHO: Podawanie szczepionki AstraZeneca powinno być kontynuowane

– Nie chcemy, aby ludzie wpadali w panikę i na razie zalecamy, aby kraje kontynuowały szczepienia preparatem AstraZeneca – powiedziała Swaminathan na konferencji prasowej w Genewie. – Jak dotąd nie znaleźliśmy związku między niepokojącymi zdarzeniami a szczepionką – dodała.

WHO uspokaja

Jej zdaniem na tym etapie korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko związane z COVID-19. – Z tego, co widzieliśmy do tej pory we wstępnych danych, nie ma wzrostu liczby przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych – podkreśliła.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiedział jednak, że we wtorek zbierze się ekspercka grupa doradcza WHO ds. szczepień w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa szczepionki, opracowanej przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik WHO Christian Lindmeier oświadczył, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko COVID-19 miały związek ze szczepionką. – Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dowodów, że incydenty zostały spowodowane przez szczepionkę – stwierdził.

Kolejne kraje wstrzymują szczepienia preparatem AstraZeneca

Na zawieszenie podawania szczepionki AstraZeneca z powodu przypadków zakrzepów krwi u zaszczepionych zdecydowało się już kilkanaście krajów - Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Norwegia, Irlandia, Islandia, Holandia, Bułgaria, Słowenia, Tajlandia i Demokratyczna Republika Konga. Austria, Estonia, Łotwa, Litwa i Luksemburg zawiesiły stosowanie jednej konkretnej partii produktu AstraZeneca.

Jak informuje korespondent Polsat News w Berlinie, że decyzję o wstrzymaniu szczepień preparatem AstraZeneca przekazało w poniedziałek niemieckie ministerstwo zdrowia. Jak poinformowano, została ona podjęta zgodnie z zaleceniem Instytutu Paula Ehrlicha, niemieckiego organu odpowiedzialnego m.in. za szczepionki.

Po godzinie 16 także Włochy poinformowały o zawieszeniu szczepień tym preparatem. Informację o tym przekazała za pośrednictwem Twittera dziennikarka TVP Magdalena Wolińska.

