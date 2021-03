Putin do Bidena: Podyskutujmy, ale transmisja na żywo

We wtorkowym wywiadzie dla telewizji ABC News Joe Biden na pytanie, czy uważa urzędującego prezydenta Rosji za zabójcę, odpowiedział twierdząco. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał przy tym, że w jego ocenie Putin jest człowiekiem "pozbawionym duszy". Biden twierdzi ponadto, że Putin "mieszał się" w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA. Oświadczył, że Rosja "zapłaci" za tę ingerencję.

Debata Biden – Putin?

Prezydent Rosji chce teraz, aby Biden wziął udział w rozmowie z nim, transmitowanej na żywo w internecie.

– Właśnie o tym pomyślałem. Chcę zaproponować prezydentowi Bidenowi kontynuowanie naszej dyskusji, ale pod warunkiem, że zrobimy to na żywo. Bez żadnych opóźnień, w otwartej, bezpośredniej dyskusji. Wydaje mi się, że byłoby to interesujące dla mieszkańców Rosji i Stanów Zjednoczonych – powiedział Putin reporterowi rosyjskiej telewizji państwowej. – Nie chcę tego długo odkładać. Chcę w ten weekend pojechać na tajgę, żeby trochę odpocząć. Moglibyśmy to zrobić jutro lub w poniedziałek. Jesteśmy gotowi w każdej chwili dogodnej dla strony amerykańskiej – dodał.

Ryzyko pogorszenia stosunków?

W związku z ostatnimi wypowiedziami Joe Bidena, Moskwa w trybie pilnym wezwała swojego ambasadora w USA na konsultacje do kraju.

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji ostrzegło przed ryzykiem "nieodwracalnego pogorszenia się stosunków" z nową administracją USA, ale dodało, że Rosja nadal ma nadzieję na poprawę sytuacji.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapytana o wypowiedź Bidena i relacje amerykańsko-rosyjskie podczas konferencji prasowej, odpowiedziała, że włodarze obu państw mają różne spojrzenia na swoje kraje i ich rolę na świecie. – Ale zgadzają się, że powinniśmy szukać dróg do współpracy – dodała.

Odnosząc się do propozycji debaty Biden ­– Putin, stwierdziła, że w piątek amerykański prezydent będzie "dość zajęty".

"Tak, zdecydowanie będziemy to robić”. Putin żartuje z ingerencji Rosji w wybory w USA