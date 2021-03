Sąd Najwyższy blokuje surowe restrykcje w Izraelu

Sąd Najwyższy uchylił ograniczenia nałożone przez rząd na całkowitą liczbę pasażerów, którym każdego dnia wolno wjeżdżać do Izraela drogą powietrzną. Dzienny limit 3000 pasażerów wygaśnie w sobotę 20 marca.

Komisja składająca się z trzech sędziów wydała orzeczenie, potępiając rząd za postepowanie ws. podróży lotniczych w erze koronawirusa.

Nie będzie potrzebna specjalna zgoda na wyjazd

Sąd ocenił również jako niezgodny z prawem wymóg, aby podróżni, którzy nie posiadają zarówno świadectw szczepień, jak i świadectw wyzdrowienia, otrzymywali specjalne zezwolenie na podróż od komitetu rządowego.

Według regulacji izraelskiego rządu takie osoby miałyby uzyskiwać zgodę Komitetu ds. Wyjątków. Dzięki decyzji sądu, osoby, które chcą opuścić Izrael po najbliższej sobocie, nie będą już musiały ubiegać się o takie pozwolenie

Sędziowie krytykują izraelski rząd

Sędziowie ostro skrytykowali rząd za sposób, w jaki przyjął ograniczenia, mówiąc, że decyzje zostały podjęte bez odwoływania się do odpowiednich danych.

"W przyszłości wszelkie nowe ograniczenia dotyczące podróżowania do i z Izraela wymagają pod względem prawnym kompleksowej, opartej na faktach podstawy" – zaznaczono.

Sąd ubolewał również nad samymi ograniczeniami, pisząc w orzeczeniu, że stanowią one "zamach na samo sedno prawa do wjazdu i opuszczenia Izraela oraz innych praw, które są podstawą życia w demokratycznym społeczeństwa".

"Wydaje się, że zamiast inwestować wysiłki i środki w celu wymuszenia izolacji, której naruszenie stanowi ryzyko wybuchów epidemii, rząd wolał narzucić, łatwiejszy do wykonania, reżim przy wjeździe do Izraela i wyjeździe z niego, co znacznie poważniej szkodzi prawom podstawowym" – argumentowano.

"Zbrodnia przeciwko ludzkości"

Tymczasem prokurator Ruth Machnes Suchovolsky, której kancelaria złożyła do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze pozew przeciwko rządowi Izraela, który uważa za winny złamania Kodeksu Norymberskiego i popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości w ramach kampanii szczepień, zachęca prawników z całego świata o dołączenie do skargi w Hadze:

"Prawnicy z całego świata uznają fakt, że Izrael jest krajem, w którym przeprowadzono eksperyment, i obawiają się, że ich kraje również będą zmuszone do poddania się eksperymentowi" – powiedziała. "Nazwiska prawników i kraje przystępujące zostaną ogłoszone później" – dodała.

Kancelaria prawna Suchovolsky w poniedziałek wysłała również list do firmy Pfizer z żądaniem przeprowadzenia dochodzenia w sprawie umowy Pfizer-Netanjahu, podkreślając, że sekcja 4.2.6 mówi o anulowaniu umowy, gdy tylko zostanie wszczęte publiczne dochodzenie. Kopie zostały przesłane do FDA, Prokuratora Generalnego USA, członków Kongresu i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

