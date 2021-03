Pierwszy południowy stan USA zniósł karę śmierci

Wirginia stała się wobec tego pierwszym stanem na południu Stanów Zjednoczonych oraz 23. w całym kraju, który zniósł karę śmierci.

Pierwszy stan Południa bez kary najwyższej

Ceremonia podpisania ustawy odbyła się 24 marca w zakładzie karnym w hrabstwie Greensville, w którym do tej pory wykonywano wyroki śmierci na więźniach skazanych w Wirginii.

W ocenie gubernatora Northama, zniesienie kary śmierci pomoże w reformowaniu niedoskonałego systemu sprawiedliwości. – Nie możemy wymierzać kary ostatecznej, nie mając stuprocentowej pewności, że mamy rację, i nie możemy skazywać ludzi na tę karę wiedząc, że system nie działa tak samo dla wszystkich – przekonywał.

Demokrata wysunął też twierdzenie jakoby najwyższy wymiar kary był dysproporcjonalnie stosowany wobec czarnoskórych.

Kara śmierci w USA

Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, od czasów, w których stan Wirginia był kolonią, wykonano 1400 egzekucji. W 1972 roku Sąd Najwyższy uznał, iż w większości stanów panuje nadzwyczaj arbitralny sposób orzekania kary ostatecznej, co powoduje naruszenie VIII i XIV poprawki do konstytucji, jednak w 1976 roku przywrócono jej wykonywanie. Od tego czasu w Wirginii wykonano 113 egzekucji. Jest to drugi stan pod względem liczby dokonanych egzekucji.

Obecnie kara śmierci obowiązuje w 27 stanach, jednak część z nich, w tym położona na południu Luizjana, uchwaliło moratorium na wykonanie kary śmierci. Przeciwnicy kary ostatecznej uważają, że podpisanie ustawy może oznaczać początek końca najwyższego wymiaru kary na południu Stanów Zjednoczonych. Zwolennikiem zniesienia kary śmierci jest nowy prezydent USA, Joe Biden.

