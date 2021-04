Papież Franciszek w Dzień Ziemi: „Czas działać”. Przesłanie na szczyt klimatyczny

22 kwietnia papież Franciszek w dwóch wiadomościach wideo wypowiedział się z okazji 51. światowego Dnia Ziemi, wzywając podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony planety.

W przesłaniu nagranym na zwołany przez Joe Bidena szczyt klimatyczny papież podkreślił, że otwiera on drogę do zaplanowanej na listopad tego roku konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow. Papież zachęcił narody, aby „troszczyły się o naturę, o ten dar, który otrzymaliśmy i który musimy uzdrawiać, strzec i nieść naprzód”.

Myśl tę rozwinął papież Franciszek w osobnej wiadomości z okazji Dnia Ziemi: „Od jakiegoś czasu stajemy się coraz bardziej świadomi, że przyroda zasługuje na ochronę, choćby dlatego, że interakcja człowieka z Boską różnorodnością biologiczną musi być traktowana z najwyższą troską i szacunkiem”.

Pandemia koronawirusa nauczyła nas współzależności w korzystaniu z planety

Papież zwrócił uwagę na zależność pomiędzy kryzysem towarzyszącym pandemii COVID-19 a rozwojem świadomości na temat ochrony środowiska: „Pandemia Covid nauczyła nas tej współzależności, tego współdzielenia planety”.

Franciszek przywołał hiszpańskie powiedzenie: „Bóg zawsze wybacza, ludzie przebaczają od czasu do czasu, natura już nie wybacza”. Na koniec papież wezwał światowych przywódców do działania z odwagą i sprawiedliwością oraz do solidarności wobec wspólnej odpowiedzialności za planetę.