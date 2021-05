Rosja: Zarejestrowano Sputnik Light. Jednodawkową szczepionkę na COVID-19

Producent preparatu –Rosyjski Fundusz Inwestycji Zagranicznych (RFPI) - ocenia skuteczność preparatu na prawie 80 proc.

Wysoka skuteczność, brak objawów niepożądanych

RFPI poinformował w czwartek w komunikacie, że skuteczność na poziomie 79,4 proc. wykazały badania wśród obywateli Rosji poddanych szczepieniu w okresie od 5 grudnia 2020 roku do połowy kwietnia br. Według producenta "nie zarejestrowano niepożądanych objawów" u osób, które przyjęły tę jednodawkową szczepionkę.

Sputnik Light został przetestowany przez Ośrodek im. Nikołaja Gamalei – instytut naukowy, który opracował Sputnika V. Uproszczona wersja szczepionki wektorowej, jaką jest Sputnik V, zawiera tylko jeden z dwóch składników pierwowzoru. Będzie wymagała więc tylko jednego zastrzyku, a nie dwóch w odstępie trzech tygodni.

Ośrodek im. Gamalei zapewnił, że Sputnik Light jest skuteczny przeciwko wszystkim wariantom koronawirusa, a przeciwciała powstają cztery tygodnie po zaszczepieniu.

Możliwość przyspieszenia szczepień

Wcześniej naukowcy zapowiadali, że uproszczona wersja Sputnika nie ma za zadanie zastąpić pełnej wersji. Może natomiast pozwolić na szybsze szczepienia i zmniejszyć liczbę ciężkich przypadków COVID-19 i zgonów.

Sputnik Light nie wszedł jeszcze do użytku, choć w marcu zapowiadano, że nastąpi to na przełomie kwietnia i maja br. Wicepremier Rosji Tatiana Golikowa powiedziała w czwartek, że nastąpi to po ustaleniu ceny preparatu i uzyskaniu innych niezbędnych zezwoleń. Lek przeznaczony będzie dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Media w Rosji opisują Sputnik Light jako czwartą oficjalnie zarejestrowaną w Rosji szczepionkę przeciwko COVID-19. W sierpniu 2020 roku zarejestrowana została wersja podstawowa – czyli Sputnik V, a później kolejne dwa preparaty: EpiVacCorona i CoviVac.