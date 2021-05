Rośnie spór między Watykanem a biskupami z USA w sprawie aborcji?

„Jestem głęboko zasmucony rosnącą zaciekłością wśród biskupów i prowadzeniem manewrów za zamkniętymi drzwiami, aby ingerować w przyjęte, normalne, uzgodnione procedury USCCB” – powiedział arcybiskup San Francisco, Salvatore Cordileone, jeden autorów dokumentu o „koherencji eucharystycznej”, który ma być głosowany w czerwcu przez Konferencję Amerykańskich Biskupów Katolickich (USCCB).

- Ci, którzy nie chcą przyjąć dokumentu o spójności eucharystycznej, powinni być otwarci na debatę ze swoimi braćmi biskupami w tej kwestii w sposób obiektywny i uczciwy, zamiast próbować zbić z tropu ten proces – dodał abp. Cordileone.

Watykan dystansuje się od biskupów pro-life

Niedawno informowaliśmy o liście skierowanym przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarię, do amerykańskiego episkopatu. Watykański urzędnik przemówił w tonie wskazującym na chęć powściągnięcia wyrazistej reakcji amerykańskich biskupów na skandaliczne akty udzielania Komunii Świętej pro-aborcyjnym politykom, na czele z prezydentem Joe Bidenem. Episkopat USA przygotował w tej sprawie dokument przypominający naukę Kościoła i regulujący dostęp do Komunii Świętej, w odpowiedzi na co Watykan zalecił raczej „dialog i zrozumienie” wobec polityków deklarujących się jako „pro-choice”.

Portal National Catholic Register określił list kard. Ladarii jako „nader niefortunną rzymską interwencję”, przywołując przy tym wypowiedź przewodniczącego amerykańskiego episkopatu, abp. José Gomeza. Hierarcha, komentując owo zalecenie dialogu, powiedział, że owszem, episkopat USA podejmuje dialog, którego efektem ma być „zgoda konferencji, że poparcie prawodawstwa pro-choice nie jest zgodne z nauczaniem katolickim”.

Abp Gomez, powołując się na encyklikę Jana Pawła II Evangelium vitae, przypomniał, że obowiązek obrony życia przez katolików nie podlega dyskusji, ponieważ, jak pisał papież, „osoby bezpośrednio zaangażowane w stanowienie prawa mają poważny i wyraźny obowiązek sprzeciwu wobec każdego prawa, które atakuje życie ludzkie. Dla nich, jak dla każdego katolika, niemożliwe jest promowanie takich praw ani głosowanie na nie”.

Aborcjonistka Pelosi „ukontentowana” listem z Watykanu

Na list kard. Ladarii zareagowała spikerka Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi. Demokratyczna i pro-aborcyjna polityk powiedziała, że jest „ukontentowana” (pleased) listem z Watykanu i w związku z tym uznała, że może „stosować się do własnego osądu” w sprawie przystępowania do Komunii Świętej.

W tym samym czasie Joe Biden przystąpił do kolejnej ofensywy na rzecz „prawa” do aborcji. Po tym jak Sąd Najwyższy podjął sprawę zakazu aborcji po 15 tygodniu ciąży zaproponowanego przez legislaturę stanu Missisipi, komentarz wygłosiła rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki. „W ciągu ostatnich czterech lat zasadnicze prawa – takie jak prawo do opieki zdrowotnej, prawo do wyboru – były niszczone i poddawane skrajnym atakom, w tym przez drakońskie prawa stanowe” – powiedziała. Owe „skrajne ataki” to przede wszystkim ograniczenia „prawa” do aborcji wprowadzane przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. W zamian za to Biden i jego administracja proponują liberalizację dostępu do aborcji i finansowanie jej z funduszy federalnych.

Abp Aquila: Dokument o koherencji motywowany miłością bliźniego

Najnowsze wypowiedzi w sprawie pochodzą od cytowanego na początku abp. Cordileone oraz od arcybiskupa Denver, Samuela Aquili. „Jak pisałem wcześniej, kwestia koherencji eucharystycznej jest przede wszystkim «kwestią miłości, miłosierdzia wobec bliźniego»” – twierdzi hierarcha.

- Św. Paweł jasno mówi, że istnieje niebezpieczeństwo dla duszy, jeśli ktoś przyjmuje Ciało i Krew naszego Pana w niegodny sposób. Jako biskupi uchybiamy naszej pasterskiej powinności, jeśli ignorujemy tę prawdę i jej odzwierciedlenie w dzisiejszym społeczeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do osób na czołowych stanowiskach, które odrzucają fundamentalne nauczanie Kościoła i nalegają, aby mogli przyjmować Komunię Świętą – tłumaczy Aquila, zaniepokojony faktem, że z w łonie samego amerykańskiego episkopatu podnoszone są głosy na rzecz odrzucenia dyskusji o spójności eucharystycznej.

