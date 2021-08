Radykalny pomysł niemieckich Zielonych. Chcą nowego superministerstwa

Propozycja została zgłoszona we wtorek przez kandydatkę Zielonych na kanclerza kraju Annalenę Baerbock. Nowy resort miałby otrzymać narzędzie pozwalające blokowanie każdego projektu ustawy, który w opinii urzędników łamałby zapisy paryskiego porozumienia klimatycznego. Baerbock proponuje, by "superresort" pokierował rządową grupą ds. klimatu, która obradowałaby co tydzień przez pierwsze sto dni przyszłego rządu.

W efekcie tragicznych powodzi, które nawiedziły zachód Niemiec w ubiegłym miesiącu, zmiany klimatu stały się jednym z wiodących wątków toczącej się w Niemczech kampanii przed jesiennymi wyborami do Bundestagu.

– Kryzys klimatyczny nie jest czymś abstrakcyjnym, dzieje się to wśród nas i musimy zrobić wszystko, by go opanować – powiedziała Baerbock i dodała, że jeśli jej formacja znajdzie się w przyszłym rządzie, to osiągnięcie neutralności klimatycznej stanie się nadrzędnym celem polityki Niemiec. Zarzuciła też rządzącej koalicji bezczynność wobec zachodzących zmian. Jej zdaniem kurs obrany przez chadeków i socjaldemokratów zagraża atrakcyjności Niemiec jako lokalizacji przemysłu opartego na zielonych technologiach.

Niemiecka kampania

Zdaniem komentatorów wtorkowa inicjatywa Zielonych jest próbą odwrócenia niekorzystnych tendencji sondażowych, z którymi ta organizacja musi się mierzyć w ostatnim czasie. Annalena Baerbock w ostatnich tygodniach musiała tłumaczyć się z nieścisłości w oświadczeniu majątkowym a także odpowiadać na zarzut plagiatu w wydanej ostatnio książce jej autorstwa.

Zieloni zajmują drugie miejsce w sondażach i mają duże szanse na współtworzenie nowego rządu.

