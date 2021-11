Szef MSZ Węgier: Przyjaciele, brońcie domów, Europy, nie przejmujcie się kłamstwami

Szef węgierskiej dyplomacji nawiązał w poście, do kryzysu migracyjnego z którym Węgrzy musieli się borykać w 2015 roku. Zaznaczył, że wówczas na granicy były obecne liberalne media, które „żywo kłamały na temat tego, co się stało, a dokładniej tego, co się nie stało”.

''Przyjęli rezolucję w obronie wandali''

Szijjártó zaznacza, że w wyniku kłamliwej narracji o imigrantach i brutalnych działania węgierskiej policji, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego „nawet przyjęli rezolucję w obronie wandali chcących się wedrzeć na Węgry, atakujących węgierskich policjantów” – napisał.

„Polska jest obecnie celem podobnego ataku co Węgry w 2015 r., gdy migranci szturmowali przejście graniczne Röszke z Serbią” – napisał minister. – „Przyjaciele, jesteśmy z wami. Brońcie swoich domów, brońcie Europy, nie przejmujcie się kłamstwami!” – dodał Szijjártó.

facebook

Obrona granic

Na newralgicznych odcinkach polsko-białoruskiej granicy służą żołnierze Wojska Polskiego, strażnicy graniczni oraz policjanci. Począwszy od 8 listopada, kiedy to miała miejsce najpoważniejsza do tej pory próba wtargnięcia na terytorium Polski, polscy funkcjonariusze codziennie odpierają szturmy nielegalnych migrantów.

W poniedziałek kilkuset migrantów próbowało sforsować granicę w okolicy wsi Starzyna. Atak został zatrzymany.

Straż Graniczna poinformowała, że w ciągu minionej doby odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy Polski. Wobec 39 cudzoziemców wydano postanowienie o opuszczenie terytorium RP.

Powrót dziennikarzy?

Do granicy polsko-białoruskiej, objętej obecnie stanem wyjątkowym, mają być dopuszczeni dziennikarze – poinformowało ostatnio MSWiA. Najprawdopodobniej stanie się tak od 2 grudnia tego roku. Potrzebne jest jednak prawne uregulowanie. Ta kwestia ma być obecnie tematem konsultacji rządu ze Strażą Graniczną.

Czytaj też:

Celebryci na granicy. "W Polsce niebezpiecznie jest mówić o swoich poglądach"Czytaj też:

Ławrow uderza w Polskę. ''Zachowanie polskiej strony jest całkowicie nieakceptowalne''