Duda: Mój kraj jest klasycznym przykładem realizacji hasła zrównoważonego rozwoju

W trakcie swojego przemówienia prezydent podkreślił, że 30 lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, iż "jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe, dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli".

– Nowy, post–pandemiczy świat będzie wymagał od nas nie tylko zdolności wewnętrznej do generowania wzrostu zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, ale i gotowości do dzielenia się nim z partnerami, w duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i prawdziwego partnerstwa – mówił Andrzej Duda. Jego zdaniem zarówno Grupa Wyszechradzka jak i Inicjatywa Trójmorzą dobrymi platformami do takiej współpracy.

Polska realizuje zrównoważony rozwój

Prezydent zaakcentował, że Polska w ramach długookresowej strategii rozwoju chce się koncentrować na strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych, zdrowiu, zrównoważonym transporcie, cyfryzacji, innowacyjności oraz:sprawiedliwej zielonej transformacji energetycznej".

– Mój kraj jest klasycznym przykładem realizacji hasła zrównoważonego rozwoju gdyż konsekwentnie, od wielu lat (...) emisyjność polskiej gospodarki spada, a PKB rośnie, co jest cechą charakterystyczną naszego regionu, tak unikalną (...) dla świata – mówił Andrzej Duda.

– Wierzę, że tak jak w okresie transformacji ustrojowej solidarnie stanęliśmy w obronie interesów naszych narodów, odnosząc wielki sukces i zwyciężając, tak i teraz, działając wspólnie w ramach pogłębionego partnerstwa regionalnego, z powodzeniem stawimy czoła wyzwaniom obecnych czasów – powiedział na zakończenie prezydent RP.

