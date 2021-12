"Zatrzymać NATO". Rosja zaproponuje nowy układ w Europie

O sprawie poinformowała agencja Reuters, cytowana przez portal rp.pl. Nowy układ w Europie miał zapowiedzieć minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które odbyło się w Sztokholmie w Szwecji.

Układ Rosji

Nowy układ miałby "zatrzymać NATO przed rozszerzaniem się dalej na wschód" – stwierdził minister Ławrow. Działania Paktu Północnoatlantyckiego Federacja Rosyjska uważa za duże zagrożenie dla siebie.

Na naradzie OBWE szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że "Europa wraca do koszmaru militarnej konfrontacji". Zaapelował też w czasie przemówienia, aby jego uwagi zostały wysłuchane przez opinię międzynarodową.

– Architektura stabilności strategicznej jest gwałtownie niszczona. NATO odrzuca konstruktywne podejście do naszych propozycji, by doprowadzić do deeskalacji napięć i uniknąć groźnych incydentów. Infrastruktura wojskowa Sojuszu jest coraz bliżej granic Ukrainy – powiedział Siergiej Ławrow. – Zmiana sąsiadujących z nami krajów w przyczółki do konfrontacji z Rosją i rozmieszczanie sił NATO w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów o strategicznej wadze dla naszego bezpieczeństwa jest kategorycznie nie do zaakceptowania – dodał.

Wzrost napięcia

Od dłuższego czasu trwa napięta sytuacja pomiędzy Rosją a Ukrainą. Amerykański i ukraiński wywiad miał przekazać m.in. Polsce, że wojska rosyjskie planują inwazję na terytorium swojego zachodniego sąsiada na początku 2022 roku. Obecnie przy granicy ukraińskiej stacjonować ma między 90 a 100 tys. żołnierzy Federacji Rosyjskiej wraz ze sprzętem.

Jednak Siergiej Ławrow o prowadzenie potencjalnych działań wojskowych oskarżał Ukrainę. Jego zdaniem, przygotowuje się ona do "militarnego awanturnictwa".

