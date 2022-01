"Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna". Episkopat Wenezueli o rządach socjalistów

Wybrany niedawno nowy przewodniczący episkopatu Wenezueli, abp Jesús González de Zárate, wskazał, że katastroficzne położenie gospodarcze, społeczne i polityczne, jakie na kraj sprowadziły rządy socjalistów, nie poprawia się. Jak zaznaczył tamtejszy episkopat pod koniec swoich obrad, Wenezuela była niegdyś jednym z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej, zaś po dwudziestu latach rządów najpierw Hugo Cháveza, a potem Nicolása Maduro ze Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli, ideologia wyparła normalne mechanizmy sprawowania władzy, a rząd narusza prawa i godność człowieka.

Episkopat Wenezueli: Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna

Socjalistyczny reżim kontynuuje kurs ograniczania praw obywatelskich i dąży do umocnienia swojej pozycji, pomimo porażki w wydźwignięciu kraju z kryzysu – zauważają biskupi. „Episkopat przypomina, że postępuje demontaż instytucji demokratycznych, ogromna większość obywateli żyje w ubóstwie, a sześć milionów Wenezuelczyków wyjechało z kraju. U podstaw działania władzy leży wola przekształcenia człowieka, stworzonego do wolności i odpowiedzialności, w wykonawcę poleceń bałwochwalczych ośrodków władzy” – relacjonuje serwis Vatican News.

Abp González de Zárate zauważył w rozmowie z Radiem Watykańskim, że reformy prowadzone przez obecny rząd są pozorne i nie wpływają na polepszenie sytuacji mieszkańców kraju. „Sytuacja w Wenezueli staje się coraz bardziej dramatyczna. Na obecne już wcześniej problemy natury społecznej, gospodarczej i politycznej nałożyły się trudności wynikające z pandemii. Ludzie coraz bardziej cierpią, narasta niezadowolenie i niepokój. W sposób szczególny uderza to w rodziny” – przekonuje.

Odbudowa Wenezueli na wartościach katolickich

- W tym kontekście Kościół wzywa wszystkich do odnowy naszego kraju, budując go na wartościach, które zawsze były fundamentem naszego społeczeństwa. Są to wartości ewangeliczne, solidarność, sprawiedliwość i wolność. Brak możliwości normalnego życia zmusił miliony naszych rodaków do opuszczenia kraju. Prowadzi to do poważnych kryzysów rodzinnych, ponieważ wyjeżdżają zazwyczaj ludzie dorośli, w wieku produkcyjnym, a na miejscu pozostają jedynie osoby starsze i dzieci w bardzo trudnej sytuacji – tłumaczy przewodniczący episkopatu.

W czasach rządów Nicolása Maduro (którego w roku 2019 po tzw. kryzysie prezydenckim zastąpił pełniący obowiązki prezydenta Juan Guaidó) z Wenezueli wyemigrowały ponad 3 miliony osób.

