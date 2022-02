Von der Leyen: Chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej

Von der Leyen udzieliła wywiadu kanałowi Euronews tuż po konferencji prasowej, na której ogłosiła nowe sankcje na Rosję i Białoruś oraz zapowiedziała zakup i dostarczeni broni dla walczącej Ukrainy.

Szefowa KE stwierdziła, że Ukraina jest "jednym z nas i chcemy, by znalazła się w Unii Europejskiej”. Polityk nie podała jednak żadnych szczegółów dotyczących ścieżki dołączenia Ukrainy do Wspólnoty. Nie odniosła się także do niedawnego apelu prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński przywódca domagał się dla swojego kraju uruchomienia procedury szybkiej akcesji.

– Mamy proces [współpracy - przyp. red.] z Ukrainą, czyli na przykład integrację rynku ukraińskiego z unijnym jednolitym rynkiem. Na przykład mamy bardzo ścisłą współpracę w sieci energetycznej – powiedziała von der Leyen.

Polityk dodała także, że zaufanie do Władimira Putina jest "całkowicie złamane”.

Nowe sankcje

W niedzielę von der Leyen ogłosiła nowy pakiet sankcji na Rosję. Unia Europejska zdecydowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, zablokowaniu możliwości nadawania rosyjskich mediów propagandowych na terenie UE oraz objęciu sankcjami białoruskiego reżimu.

Szefowa KE zapowiedziała również, że, po raz pierwszy w historii, Unia Europejska sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju.

– Zwiększamy nasze wsparcie dla Ukrainy. Po raz pierwszy UE sfinansuje zakup i dostawę broni i sprzętu do atakowanego kraju. Wzmacniamy także nasze sankcje wobec Kremla – zapowiedziała von der Leyen.

