Pomnik w Babim Jarze został zniszczony? Agencje dementują

Atak sił rosyjskich na pomnik Żydów miał potępił między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jednak najpierw dziennikarz Agence France-Presse (AFP), przebywający na miejscu, przekazał, że pomnik nie został naruszony, a potem doniesienie potwierdził reporter izraelskiego serwisu Ynet.

Atak na Babi Jar

Do ataku na Babi Jar miało dojść w miniony wtorek. Miejsce w czasie II wojny światowej było kaźnią (głównie Żydów) i lokalizacją niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, po tym, gdy w drugiej połowie września 1941 roku hitlerowskie Niemcy zajęły Kijów.

W związku ze zdarzeniem, prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się z apelem do całego świata we wpisie na portalu społecznościowym Twitter. "Do świata: jaki jest sens mówienia "nigdy więcej" przez 80 lat, jeśli świat milczy, gdy bomba spada na to samo miejsce, w którym znajduje się Babi Jar? Co najmniej 5 zabitych. Historia się powtarza…" – napisał ukraiński przywódca.

Bombardowanie miejsca zostało również potępione przez członków różnego rodzaju miejsc pamięci żydowskiej, które wyraziły zdumienie tego typu rosyjskimi atakami. Światowe Centrum Pamięci o Holokauście w swoim komunikacie wezwało społeczność międzynarodową do "podjęcia skoordynowanych działań w celu ochrony życia cywilnego oraz historycznych miejsc ze względu na ich niezastąpioną wartość dla badań, edukacji i upamiętniania Holocaustu". "Zamiast być ofiarą rażącej przemocy, święte miejsca, takie jak Babi Jar, muszą być chronione" – stwierdziło Centrum.

Nienaruszony pomnik

Mimo ataków na Babi Jar, pomnik Żydów w tym miejscu ma stać nienaruszony. Zdjęcia świadczące o takim stanie opublikowały już dwie agencje. "Sam pomnik jest nienaruszony, jak widać" – podał Daphné Rousseau z AFP na Twitterze.

