Holandia nie przyjmie na razie uchodźców z Ukrainy

– Niderlandy na razie nie zamierzają przyjmować ukraińskich uchodźców z Europy Wschodniej – poinformował w środę w parlamencie sekretarz stanu ds. azylu i migracji Eric van der Burg. Podczas debaty w izbie niższej parlamentu zapowiedział, że rząd będzie jednak wspierać kraje sąsiadujące z Ukrainą w ich pomocy obywatelom Ukrainy – czytamy w korespondencji PAP.

Według van dr Burga relokacja w Unii Europejskiej rozpocznie się dopiero wtedy, gdy o pomoc zwrócą się kraje, w których przebywają uchodźcy. – Polska, Węgry i Mołdawia twierdzą na razie, że sobie radzą – wyjaśniał polityk. Dodał, że podziwia "niesamowity wysiłek", jaki wkładają te kraje w pomoc uchodźcom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Niedzielski: Jest deklaracja prezydencji francuskiej ws. natychmiastowej pomocy dla Polski

Od 1 stycznia do 30 czerwca trwa francuska prezydencja w Radzie Europejskiej. Prezydencja Francji przypadła na czas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Inwazja to nie tylko drama Ukrainy i zagrożenie dla bezpieczeństwa UE, ale także największy w historii Unii kryzys uchodźczy. Od początku agresji do 8 marca 1,3 mln osób wjechało do Polski z Ukrainy.

"Jest deklaracja francuskiej prezydencji w RE o natychmiastowej potrzebie wsparcia Polski w opiece nad pacjentami z Ukrainy. W najbliższych dniach pilne posiedzenie ministrów zdrowia UE i decyzja o uruchomieniu łóżek dla ukraińskich pacjentów, hospitalizowanych w Polsce" – poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski podziękował też unijnej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides.

