"Bild": Ukrainka ofiarą gwałtu w ośrodku dla uchodźców w Niemczech. Wyjeżdża do Polski

"W Duesseldorfie 18-letnia Ukrainka miała paść ofiarą gwałtu w ośrodku dla uchodźców. "Uciekła z Ukrainy w obawie przed bombami Putina, teraz ucieka z Niemiec w obawie przed gwałcicielami" – pisze we wtorkowym wydaniu "Bild".

Kobieta miała zostać zgwałcona 6 marca na statku hotelowym "Oscar Wilde" w Duesseldorfie. Statek jest obecnie wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców. Sprawcy to podobno mężczyźni z Tunezji i Nigerii (37 i 26 lat). Według dziennika obaj mieli mieć też ukraińskie paszporty. Policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie – z jednej strony badane jest podejrzenie o gwałt. Z drugiej śledczy muszą wyjaśnić, w jaki sposób mężczyźni otrzymali ukraińskie paszporty i czy faktycznie są uchodźcami.

"Bild" dowiedział się, że ofiara gwałtu wyjeżdża do Polski, ponieważ "nie czuje się już bezpiecznie w Niemczech".

Polska przyjmuje uchodźców

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,83 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. Funkcjonariusze odprawili ostatniej doby 71,6 tys. osób, co stanowi spadek o 13 proc. Najwięcej osób wjechało przez przejścia w Medyce – 22,1 tys. osób, Hrebennem – 11 tys. osób, Dorohusku – 10,2 tys. osób. Z kolei we wtorek do godz. 7 przyjechało 17,5 tys. osób z Ukrainy, co oznacza ponad 5 proc. spadek względem tego samego czasu ostatniej doby.

Z kolei z Polski na Ukrainę wjechało 194,5 tys. osób, z czego ok. 162 tys. osób to obywatele Ukrainy, a ponad 17 tys. to Polacy. SG wskazuje, że osoby niebędące obywatelami Ukrainy wyjeżdżają po kogoś lub z pomocą humanitarną.

