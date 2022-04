"Uderzenia w centra decyzyjne". Kolejna groźba Rosji

– Widzimy próby sabotażu i uderzeń wojsk ukraińskich na obiekty na terytorium Federacji Rosyjskiej – powiedział w środę rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow. – Jeśli takie przypadki będą się powtarzać, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej uderzą na ośrodki decyzyjne, w tym w Kijowie, od czego armia rosyjska do tej pory się powstrzymywała – zapowiedział.

Rosja, na początku tego kwietnia, oskarżyła Ukrainę o przeprowadzenie ataku z wykorzystaniem śmigłowców na skład paliwowy znajdujący się na terytorium Rosji. Ministerstwo Obrony Ukrainy nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło temu atakowi – przypomina serwis rp.pl.

USA pomagają Ukrainie. Biden zatwierdził gigantyczny pakiet pomocy wojskowej

Prezydent USA Joe Biden poinformował, że zatwierdził wart 800 mln dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– Nowy pakiet pomocy będzie zawierał wiele z wysoce skutecznych systemów broni, które już dostarczamy, a także nowe zdolności skrojone pod szerszy atak Rosji, którego spodziewamy się na wschodniej Ukrainie – powiedział Joe Biden. Przywódca USA ogłosił uruchomienie pakietu po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Co wejdzie w skład pakietu? Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmie m.in. 18 haubic 155mm, 200 transporterów opancerzonych M113, 11 śmigłowców Mi-17 i 300 dronów-kamikadze Switchblade, a także drony morskie – podał rzecznik Pentagonu John Kirby. Haubice holowane 155mm wraz z 40 tys. pocisków, to pierwszy zestaw artyleryjski, który USA wyślą Ukrainie. Są one bezpośrednią odpowiedzią na prośby Kijowa.

