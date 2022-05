Brytyjski MON: Rosyjskie wojsko znacznie osłabione wojną z Ukrainą

Brytyjczycy w serii wpisów w mediach społecznościowych informują o aktualnym stanie rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie. Wyłania się z nich obraz znacznych strat oraz słabości, jaka trawi rosyjskie oddziały.

Słaba rosyjska armia

"Budżet obronny Rosji podwoił się w latach 2005-2018, dzięki inwestycjom w kilka zaawansowanych projektów powietrznych, lądowych i morskich. Od 2008 roku stanowiło to podstawę ekspansywnego programu modernizacji wojskowej New Look" – pisze brytyjski MON.

Mimo poniesienia znacznych nakładów na modernizację armii, Rosjanie nie zdołali zdominować ukraińskiej armii. Zaważyły na tym liczne błędy.

"Modernizacja wyposażenia fizycznego nie pozwoliła jednak Rosji zdominować Ukrainy. Niepowodzenia zarówno w planowaniu strategicznym, jak i realizacji operacyjnej sprawiły, że nie jest w stanie przełożyć siły liczebnej na decydującą przewagę" – zauważono.

Brytyjczycy konkludują, że "siły zbrojne Rosji są obecnie znacznie słabsze, zarówno materialnie, jak i koncepcyjnie, w wyniku inwazji na Ukrainę". Możliwości odbudowy potencjału militarnego zostały obecnie znacznie ograniczone ze względu na zachodnie sankcje. "Będzie to miało trwały wpływ na zdolność Rosji do rozmieszczenia konwencjonalnych sił zbrojnych" – zauważa brytyjski MON.

Wojna na Ukrainie

W swoim nocnym wystąpieniu w poniedziałek prezydent Ukrainy Zełenski oskarżył ministra spraw zagranicznych Rosji o "obwinianie narodu żydowskiego o zbrodnie nazistowskie”. Słowa Wołodymyra Zełenskiego to reakcja na wywiad Siergieja Ławrowa, w którym szef rosyjskiego MSZ stwierdził twierdził, że Adolf Hitler miał żydowską krew, próbując usprawiedliwić przedstawianie przez Rosję Ukrainy jako kraju nazistowskiego.

Ukraińscy obrońcy huty Azowstal w Mariupolu twierdzą, że rosyjskie wojska używają samolotów, czołgów i pocisków okrętowych do niszczenia terenu.

ONZ i Czerwony Krzyż mają nadzieję, że we wtorek będą nadzorować ewakuacje większej liczby ludności cywilnej, po tym jak ponad 100 osób zostało wcześniej uratowanych. Uchodźcy zaczęli przybywać do Zaporoża, będącego pod kontrolą Ukrainy.

