Burmistrz Chicago: Aborcja pomaga kobietom "realizować dany od Boga potencjał"

Lori Lightfoot to znana zwolenniczka aborcji, żyjąca w związku homoseksualnym, który określa „małżeństwem”. Była ona bohaterką skandalu z udziałem liberalnego metropolity Chicago, kard. Blase'a Cupicha. Na Mszy Świętej odprawianej przez tego hierarchę protestantka Lightfoot przystąpiła do Komunii Świętej, co następnie nie spotkało się z wyrazem potępienia ze strony kard. Cupicha, który nie zechciał nawet publicznie skomentować tego aktu świętokradztwa.

Burmistrz Chicago: Jesteśmy żołnierzami gotowymi do walki o aborcję

Tym razem burmistrz Chicago włączyła się do chóru głosów lewicowych działaczy po przecieku na temat planowanej decyzji Sądu Najwyższego odnośnie powszechnego „prawa” do zabijania dzieci nienarodzonych. Perspektywa zbliżającego się zakazu bądź ograniczenia aborcji w ponad połowie stanów skłoniła Lightfoot do mobilizacji dodatkowych środków budżetowych na finansowanie procederu dzieciobójstwa.

„Jesteśmy żołnierzami gotowymi do walki” – zadeklarowała burmistrz Lightfoot podczas konferencji prasowej, na której ogłosiła nowe „inwestycje w zdrowie reprodukcyjne”. Owe inwestycje polegają na przeznaczeniu nieplanowanych wcześniej 500 tysięcy dolarów na finansowanie kobietom „zabiegów” aborcyjnych.

Nowa pozycja budżetowa będzie przeznaczona, jak mówiła burmistrz, dla „mieszkańców Chicago i naszych sąsiadów”, a pieniądze podatników pokryją transport, zakwaterowanie oraz, „jeżeli to konieczne”, również samą procedurę zabicia dziecka nienarodzonego w „klinice” aborcyjnej.

Proaborcyjne Chicago „latarnią morską demokracji” i katalizatorem „Boskiego potencjału”?

Lori Lightfoot promowała swój projekt retoryką lokalnego patriotyzmu, twierdząc, iż realizacja postulatu „sprawiedliwość dla wszystkich” pozwoli miastu Chicago „nadal być latarnią morską demokracji i wolności dla wszystkich”. Bardziej kuriozalne okazało się jednak religijne podparcie finansowania zbrodni dzieciobójstwa. Jak stwierdziła burmistrz, fundusze publiczne przeznaczone na aborcję „wzmocnią i ułatwią wszystkim zdolność do rozwoju i realizacji ich potencjału danego od Boga”.

Nowy program miejski spotkał się z krytyką organizacji prawniczej Towarzystwo Thomasa Moore'a. „Chicago jest już znane jako światowa stolica zabójstw ludzi urodzonych, a teraz Lori Lightfoot przeznaczy środki rządu Chicago na zabijanie tych, którzy się jeszcze nie urodzili. Każdy stan sąsiadujący z Illinois powinien podążać za przykładem stanu Teksas i chronić swoich nienarodzonych mieszkańców oraz zakazać pozastanowych funduszy aborcyjnych, takich jak te” – oświadczyła grupa.

